拜登结束爱尔兰行 再度表态计划投入2024大选

（法新社爱尔兰巴里纳14日电） 美国总统拜登今天以带有竞选色彩的精神喊话，为这趟充满感动的爱尔兰之行划下句点，同时距离他正式宣布角逐2024总统大选也更近一步。

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现年80岁、民主党籍的拜登是天主教徒，拥有爱尔兰血统，他今天在发表演说为此行划下句点前，巧遇一名过去曾有交集的神父。

拜登在登机返回美国前告诉媒体：「我跟各位说过，我的计画是再度参选。」

「我已经有此盘算。我们很快会对外宣布。但此行无疑强化了我可以有所作为的乐观情绪。」

拜登在爱尔兰北部巴里纳（Ballina）被灯光照得通亮的圣穆达夏大教堂（St Muredach's Cathedral）前发表演说时，估计有2万7000人到场聆听。巴里纳是拜登祖先的故乡之一。

拜登的祖先布鲁威特（Edward Blewitt）1828年贩卖砖头用于建造圣穆达夏大教堂，后来用这笔收入让饱受饥荒所苦的家人移民到美国。

拜登在演说中表示，爱尔兰人和美国人由于共同的乐观愿景而连结在一起。

他说，「最重要的是，希望在我们人民心中跳动」。他重现了他和欧巴马2008年搭档竞选时的核心讯息。

拜登稍早前往巴里纳附近的罗马天主教朝圣地「敲门圣母圣殿」（Knock Shrine）时，心情较为感伤。

负责安排这场活动的单位在最后一刻发现，教堂的欧葛雷迪（Frank O'Grady）神父与拜登家族有关联；欧葛雷迪在美国军队中担任随营神父多年后才返回爱尔兰。

拜登长子波伊（Beau Biden）2015年因脑癌离世，享年46岁。欧葛雷迪神父当时在华府近郊的华特里德陆军医学中心（Walter Reed Army Medical Center）替波伊主持最后的仪式。

拜登表示，巧遇这位神父，真是「不可思议」。

拜登提到他在次子韩特（Hunter）和胞妹瓦莱丽（Valerie Biden Owens）陪同下，与欧葛雷迪10分钟的会面，「看起来像是一种徵兆」。

欧葛雷迪告诉爱尔兰广播电视（RTE），拜登总统「当然思念他的儿子（波伊）」，总统说是天主教信仰「支持了他」。

© 2023 AFP