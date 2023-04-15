美国外泄评估文件：中国侵犯台湾具有空优

（法新社华盛顿15日电） 华盛顿邮报报导，根据外泄的五角大厦评估，台湾非常容易遭到中国空袭。专家指出，台湾必须支撑够久，让美国能够派遣足够武力到战场。

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华盛顿邮报（The Washington Post）独家报导，这些五角大厦评估包括令人不安的细节，内容是关于台湾抵御战争的能力。据评估，台湾不太可能在两岸冲突中抵挡中国军方的空优，中国民船军用等策略，削弱了美国情报机构发现入侵即将发生的能力。

上述评估指出，台湾官员怀疑国内防空系统能否「准确侦测飞弹发射」，台湾只有略过半数飞机具有完全执行任务的能力，将这些飞机移至躲避处至少需要一周，在台湾有机会疏散那些飞机前，如果中国发射飞弹，这将是一大问题。

这些提及潜在冲突的机密文件指出，与俄罗斯在乌克兰的行动相较，中国空军将更有机会建立早期制空权。台湾政府相信，这项战略构成中国的攻击基础。

其中一项评估提及，中国人民解放军的现代化、作战节奏加快，以及在靠近台湾的东部战区使用民船演习，正在「削弱」美国情报圈发现异常活动及「攻台」准备的能力。

另一项评估聚焦台湾军民的备战。据评估，台湾目前对每个目标发射两枚防空飞弹的准则「将在人民解放军的大量武力下应对乏力」。

此外，五角大厦分析师也提及，台湾防空演习很大程度是照本宣科，不足以让民政当局及公众为「真实世界事件」做好准备。

这些文件虽未全面分析中国的能力及台湾的弱点，但都点出台湾整体备战情况面临的严峻形势。这些文件也向政策制定者发出警讯指出，即使中国的意图变得更难预测，其侵略性却变得更加激烈。

美国参谋首长联席会议发言人对此不予置评。台湾国防部在声明中表示「尊重外界对其军事准备的意见」，台湾防御系统是「根据敌人威胁精心构建」。

国防部还指称，台湾对最近中国军事演习的因应，显示官员们在确保安全方面「绝对有能力、有决心和有信心」。

根据其中一份外泄的评估，事实上，由于登陆部队耗油量大，提供汽油的选择有限，中国发动两栖攻击的能力将受阻。这份评估提及，这将使共军在台湾难以站稳脚跟，为美国和台湾创造在早期阶段阻止入侵的机会。

据评估，关于中国补充燃料的问题，夺下台北港将是最佳选择。但双方都将面临挑战：解放军未演练夺港行动。台湾则没有破坏这种企图的计画。

美国史丹佛大学（Stanford University）弗利曼斯伯格里国际研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）暨美国企业研究所（American Enterprise Institute）研究员梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示：「我们无法迅速抵达那里。」

「基本上会是由潜舰和美国军机从日本西南部的岛屿出发执行任务，最终由菲律宾北部的基地出任务。如果中国摧毁这些基地，美国就没有太多选项。」

梅惠琳还指出，与乌克兰不同的是，「若缺乏美国直接军事干预，台湾在任何情况下都无法自行抵御侵略」。「台湾必须支撑够久，让美国能够派遣足够武力到战场。」

© 2023 AFP