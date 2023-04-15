苏丹内乱冲突3平民死亡 准军事部队基地遭空袭

（法新社喀土穆15日电） 苏丹准军事部队「快速支援部队」今天一早在首都喀土穆等地与正规军爆发激烈内战，宣称夺下2座机场；苏丹空军则袭击对方多处基地。医师表示，冲突已造成3位平民丧命。

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由达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）将军领导的「快速支援部队」（Rapid Support Forces，RSF）今天稍早表示，已经「完全控制」总统府以及位于喀土穆（Khartoum）和北部麦洛维（Merowe）的2座机场。

苏丹军方稍晚则发表声明说，苏丹空军攻击击中快速支援部队在喀土穆的多处基地，「摧毁了属于快速支援部队的提巴（Tiba）和梭巴（Soba）营地」；且正规军持续追捕快速支援部队的士兵，呼吁民众留在室内。

苏丹医师联盟则在脸书（Facebook）发文指出，有2位平民死于喀土穆机场，另在喀土穆南方的北柯多方省（North Kordofan）首府奥比德（El Obeid）有1人丧生。此外至少有9人在冲突中受伤，包括在喀土穆的姊妹市恩图曼（Omdurman）有1名正规军军官受伤。

不过，达加洛今天告诉半岛电视台（Al Jazeera），他的战士将继续战斗直到「夺下所有军方基地」。他说：「在我们夺下所有军方基地，以及光荣的武装部队成员加入我们之前，我们不会停止战斗。」

© 2023 AFP