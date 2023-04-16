不满俄国作壁上观 亚美尼亚人喊退俄主导安全集团

（法新社叶里凡16日电） 长期与俄罗斯结盟的高加索地区小国亚美尼亚，不满莫斯科当局不愿协助对抗宿敌亚塞拜然，国内出现退出「集体安全公约组织」呼声，还有民众说俄国「不是我们的朋友」。

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俄罗斯去年2月全面侵略乌克兰，震惊一票前苏联国家，也促使莫斯科当局的传统伙伴国往别处寻求盟友。

亚美尼亚至今仍是莫斯科当局最亲密的盟邦之一，但同时也是俄国的区域影响力减弱一大关键例证。

自1991年苏联解体以来，拥有约300万人口的亚美尼亚一直仰赖俄国提供军事及经济支援。亚美尼亚不仅有俄军的军事基地，国内也有许多讲俄语的人口。

不过，如今许多亚美尼亚人都表示，他们无法原谅莫斯科当局推卸责任，没有在军事上保护亚美尼亚并协助对抗与土耳其结盟的亚塞拜然。

26岁亚美尼亚语言学家萨格斯扬（Artur Sargsyan）谈到莫斯科当局主导的「集体安全公约组织」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）时说：「我梦想着有一天，亚美尼亚能脱离集体安全公约组织和俄国的影响力范围。」

萨格斯扬告诉法新社：「在非常艰难的时期，俄国和集体安全公约组织没有协助亚美尼亚。」他意指亚美尼亚面对宿敌亚塞拜然的敌意时，集体安全公约组织却无所作为。

2020年秋天，亚美尼亚与亚塞拜然爆发长达6周的严重冲突，造成数以千计人员丧命。土耳其在外交和军事上支持亚塞拜然，但克里姆林宫只进行外交干预，留下亚美尼亚独自面对更强大的劲敌。

两国最终在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）促成下签订停火协议，亚美尼亚割让他们已经控制数十年的部分领土，俄国还部署维和人员来监督这项脆弱的停火协议。

这次割地被亚美尼亚视为国耻。亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）曾公开对蒲亭抱怨俄国维和人员在纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）地区的问题，并呼吁国际社会伸援，以防当地出现「种族灭绝」情事。

今年1月，亚美尼亚宣布不主办集体安全公约组织的联合军演，但迄今一直拒绝完全退出该组织。今年3月，蒲亭因俄罗斯侵略乌克兰的战争而遭国际刑事法院（ICC）通缉，更是加剧俄国与亚美尼亚之间的紧张关系。

家住首都叶里凡的42岁教师玛达尔扬（Arpine Madaryan）说：「亚美尼亚是一个小国，它必须加入西方集团，一个能获得真正帮助的联盟…我们应该脱离集体安全公约组织，他们没有帮助我们，他们不是我们的朋友。」

俄罗斯独立分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）指出，莫斯科当局不想因为亚美尼亚问题，损害俄国与力挺亚塞拜然的土耳其之间关系。

他告诉法新社：「莫斯科基于务实考量，没有在双亚冲突中选边站…亚美尼亚无论如何都无路可退。」

© 2023 AFP