巴西总统与中国讨论斡旋俄乌战争 称欧美助长战事

（法新社阿布达比16日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他与中国和阿拉伯联合大公国讨论联合斡旋俄罗斯侵略乌克兰的战争，并批评美国和欧洲助长战争持续进行。

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鲁拉结束在中国的国是访问以及阿拉伯联合大公国的访问行程。他表示，这两国和其他国家应该组成一个「政治20国集团」（political G20），以结束俄乌战争。

遭外界批评和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）过于交好的鲁拉还说，这场战争是「两个国家的决策酿成」。 鲁拉在阿拉伯联合大公国首都阿布达比透过翻译告诉媒体：「蒲亭总统没采取任何措施主动停战，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也没采取任何措施主动停战。」

「而欧洲和美国继续以他们的方式让这场战争延续下去，所以他们必须在谈判桌坐下来说，『够了』」

鲁拉在访中期间，批评华府提供武器给乌克兰「助长」战争。

他还抨击美元在全球贸易的垄断地位，并呼吁金砖国家（BRICS）采用新货币进行交易。金砖国家指的是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

© 2023 AFP