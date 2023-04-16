打击芬太尼 美驻墨大使吁比照抗疫订全球策略

（法新社墨西哥市15日电） 美国驻墨西哥大使沙拉萨今天表示，打击致命鸦片类毒品「芬太尼」（fentanyl）需拟定类似于对抗COVID-19疫情的全球策略，这种毒品已害死数以万计名美国人。

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美国及墨西哥安全官员2天前才在华府会晤，共商如何解决两国在打击毒品及武器走私的意见分歧。

沙拉萨（Ken Salazar）表示：「世界必须团结起来，这不仅攸关到美国及墨西哥，欧洲各国政府也正在厘清芬太尼的情形，我们知道拉丁美洲的其他国家目前也正投以更高度关注，因为它就是一种毒药。」

芬太尼是一种合成鸦片类药物，效力比海洛因高50倍。由于多数的芬太尼药品都是从中国起运，透过墨西哥港口运抵美国，这已成为美墨政府关系紧张的主因。

沙拉萨表示：「5年前，人们很少提到芬太尼，而现在世界各地都在讨论。」

美国司法部（US Justice Department）昨天以走私芬太尼的罪名起诉28人，包括目前被监禁在美国的墨西哥毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4名儿子，以及中国化学药品供应商等。

古兹曼其中一名儿子欧维迪欧．古兹曼（Ovidio Guzman）今年1月5日在位于墨西哥西北部西纳罗亚州（Sinaloa）的古里亚坎市（Culiacan）被捕，那次缉捕行动共造成10名军事人员以及19名犯嫌丧命。美国已于2月要求墨西哥引渡欧维迪欧．古兹曼。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）表示，2021年8月至2022年8月期间，约有10万7735名美国人死于药物过量，其中2/3死于合成鸦片类药物，以芬太尼为大宗。

少数共和党议员呼吁，美国总统拜登（Joe Biden）政府应将墨西哥贩毒集团列为恐怖组织，以利美军进行武装干预，为打击犯罪集团铺路。

© 2023 AFP