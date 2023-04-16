法极右大老尚马力．雷朋住院 疑轻度心脏病发作

（法新社巴黎15日电） 根据亲近消息来源指出，法国极右派老将尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）今天因「轻度心脏病发作」而送医。

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法新社报导，他的顾问圣阿弗里克（Lorrain de Saint Affrique）证实了「重点周刊」（Le Point）的报导，说94岁的尚马力．雷朋被送至巴黎地区一家公立医院，「他的家人和朋友都很担心，但心情平静」。

圣阿弗里克同时表示，尚马力．雷朋是清醒的。

尚马力．雷朋为法国现任极右派领导人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的父亲，近年来健康多次出现问题，2022年2月时即因「轻微」中风住院。

尚马力．雷朋曾5次角逐法国总统大位，2002年挺进第2轮决选时震惊全国，但最后败给席哈克（Jacques Chirac）。

尚马力．雷朋曾为伞兵，是民族阵线（National Front）的共同创办人，他投入数十年时间激发社会对移民的怨恨。民族阵线后来更名为「国民联盟」（National Rally）。

尚马力．雷朋从政半个多世纪，期间时运起起伏伏。他因种族主义遭人称为「共和国的恶魔」，但他毫不掩饰自己的偏见，更夸口说，欧洲极右派的崛起显示他的理念已经成为主流。

他的女儿玛琳．雷朋后来试图整顿党的形象，2015年更因为父亲一席纳粹大屠杀「只是一个历史细节」的言论，而将父亲逐出政党。

此后，这个政党在欧洲和法国政坛都取得重大进展。

即使到了晚年，随着公开露面次数越来越少，尚马力．雷朋未曾对自己任何争议性言论或观点表示过悔意。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP