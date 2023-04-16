监控揪未戴头巾女性 伊朗24小时关闭逾150店家

（法新社德黑兰16日电） 伊朗警方今天表示，24小时内有超过150间商店、餐厅和接待场所遭到关闭，因为这些店家对于伊斯兰教严格着装规定中女性配戴头巾的义务未予尊重。

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警方昨天宣布采用监控摄影机和脸部识别技术来论处违反此一着装规定的女性。

女性于公共场所须配载头巾的规定于1979年伊斯兰革命后不久就被载入法律。

半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）引述警方发言人蒙塔兹罗马蒂（Said Montazerolmahdi）说：「遗憾的是，137间商店、18间餐厅和接待场所对于先前的警告执行不力，警方不得不予以关闭。」

22岁伊朗库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年遭控违反配戴头巾规定，于羁押期间死亡，引发大规模抗议。在那之后，有越来越多妇女违抗着装规定，警方因而雷厉风行展开扫荡。

警察首长拉丹（Ahmad-Reza Radan）上周表示，将会运用「智慧设备」辨识没有配载头巾女性的身分。

警方已经警告，如果女性乘客违反着装规定，汽车车主将会接获警告简讯。如果再犯，他们的汽车可能会遭到扣押。

蒙塔兹罗马蒂说：「过去24小时期间警方告发数百起不遵守规定案件，已经透过简讯通知车主。」

© 2023 AFP