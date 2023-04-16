G7承诺更快放弃化石燃料 但未能设定新的最后期限

（法新社日本札幌16日电） G7今天承诺更快地放弃化石燃料，并敦促其他国家跟进，但未能就结束煤炭等污染性能源设定新的最后期限。

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法新社报导，这反映七大工业国集团（G7）在气候行动和能源安全之间的平衡存在严重分歧，主办国日本带头反对会议所讨论最雄心勃勃的提案。

在日本北部城市札幌举行两天的会谈后，G7的气候和环境部长誓言要「加速逐步淘汰未加装碳捕捉及碳储存装置的化石燃料，以便最迟到2050年实现能源系统的净零排放...并呼吁其他国家和我们一起采取同样的行动」。

但G7除了去年承诺到2035年大致上停止电力部门使用化石燃料外，没有提出新的时程表。

法国生态转型部（Ecological Transition Ministry）部长帕妮儿鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，使用「逐步淘汰」的措辞仍然是20国集团（G20）和联合国气候变迁大会第28次缔约方会议（COP28）峰会之前「向前迈出的有力一步」。

英国和法国提出新目标，即在这10年内结束G7电网中「未加装碳捕捉及碳储存装置」的燃煤电厂，这种煤电没有采取措施抵消排放。

但由于全球能源供应仍然受到乌克兰战争的挤压，这项目标遭到包括日本和美国在内的其他成员国反对。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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