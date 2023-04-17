中国间谍被控收买澳洲商人 换取AUKUS情资

（法新社雪梨17日电） 根据澳洲雪梨法院今天的庭讯陈述，中国间谍据称给予一名「人脉广泛」的澳洲商人装满现金的信封，以换取关于锂矿开采及「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）的手写报告。

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法新社报导，澳洲警方指控，澳洲商人切尔戈（Alexander Csergo）在中国上海工作担任行销主管期间，出售情报给名为「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的两位中国间谍。

切尔戈现年55岁，曾在中国工作二十余载，本月14日在雪梨被捕，并且遭到一项「鲁莽干涉外交事务」罪名指控。

一名政府律师告诉雪梨法院，澳洲公民切尔戈带着一份这些中国特工为他拟定的情搜优先次序「清单」回到国内。

检察官麦克雷思（Connor McCraith）告诉雪梨法院：「他这么做是为了得到放在密封信封中给他的现金。」

根据庭讯，这些中国间谍尤其渴望获得关于锂矿开采、铁矿生产及AUKUS联盟的情资。AUKUS是由英国、美国及澳洲缔结的西方国家安全协议，北京当局不信任这个联盟。

法官巴尔科（Michael Barko）宣读政府指控文书时表示，中国情报人员2021年首次接触切尔戈。他还说，切尔戈是老练世故的经营者，在上海商界高层似乎「人脉广泛」。

切尔戈将不得保释，雪梨法院称他与中国关系密切，以致他有弃保潜逃风险。

© 2023 AFP