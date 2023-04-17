义大利史上最大毒品走私案 查获市值逾130亿古柯硷
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（法新社罗马17日电） 义大利警方今天宣布在西西里岛东部海域发现一批总重近2公吨、市值逾4亿欧元（约新台币132亿元）的古柯硷包裹，这些包裹很可能是一艘货船所丢包，正等待毒贩打捞偷运上岸。 警方表示，这批毒品是在西西里岛东部海域截获，近2公吨的古柯硷分装在70个包裹，这些防水包裹用渔网固定在一起。
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义大利金融警察（Guardia di Finanza）说，这是一起规模「创纪录」的毒品案。
警方表示，这批包裹内含共约1600块古柯硷砖，还配备追踪装置。1架海军侦察机发现它们。
警方透过声明称，这些包裹「可能被经常航行这段海岸线的1艘货船丢包，等待毒贩打捞上岸并运往内陆」。
尽管电影「教父」（Godfather）让西西里岛柯沙诺斯特拉（Cosa Nostra）黑帮深植人心 ，但义国主要黑手党组织却是「勇者」（Ndrangheta）犯罪集团。
「勇者」集团的大本营位于西西里岛对面、以墨西拿海峡（Strait of Messina）相隔的卡拉布里亚（Calabria）地区，该集团参与大量贩毒活动，并掌控流入欧洲的大部分古柯硷。
© 2023 AFP