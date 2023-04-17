义大利史上最大毒品走私案 查获市值逾130亿古柯硷

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（法新社罗马17日电） 义大利警方今天宣布在西西里岛东部海域发现一批总重近2公吨、市值逾4亿欧元（约新台币132亿元）的古柯硷包裹，这些包裹很可能是一艘货船所丢包，正等待毒贩打捞偷运上岸。 警方表示，这批毒品是在西西里岛东部海域截获，近2公吨的古柯硷分装在70个包裹，这些防水包裹用渔网固定在一起。