巴基斯坦中国监工疑亵渎宗教掀风暴 受警方保护

（法新社巴基斯坦白夏瓦17日电） 巴基斯坦官员今天表示，巴国达苏水电站兴建计画的一名中国监工遭到巴基斯坦工人指控亵渎伊斯兰教，因此正受到警方保护。

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在穆斯林占人口大多数的巴基斯坦，亵渎宗教是高度敏感议题。即使谣传发表亵渎言论，都可能遭人动用私刑处罚或爆发致命暴力冲突。

巴基斯坦官员透露，在西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的达苏（Dasu）水电站负责监工的这名中国工程师，因特别指出斋戒月时「工作速度缓慢」，而被控亵渎宗教。在斋戒月期间，穆斯林从黎明到日落会禁食。

一位要求匿名的巴基斯坦警察告诉法新社，「工人们表示，他们进行斋戒，但工作速度并未变慢」，却导致与中国监工发生「激烈言词交锋」。

这名警察说，「之后，工人们指控工程师发表亵渎宗教的言论」，并有约400位当地民众聚集抗议。

根据警方收到的书面报案资料，这位仅以「田先生」称呼的中国工程师是重型运输监工，他15日发表的言论「引发紧张情况」。

达苏警察纳济尔（Muhammad Nazir）告诉法新社：「这名中国籍人士已被带往安全的地方，以防万一。」

达苏地方政府的一名官员也表示，军队与准军事部队已派往当地「以确保工程师们的安全」。达苏位于巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）北方约180公里处。

中国驻伊斯兰马巴德大使馆并未回覆置评要求。

© 2023 AFP