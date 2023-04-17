德外长吁欧洲捍卫全球和平 示警中国危害印太秩序

（法新社轻井泽17日电） 七大工业国集团（G7）外长今天就中国议题进行讨论，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在会后表示，欧洲不应仅止于捍卫自身和平，应该用更宽广的世界观来采取行动。

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贝尔伯克作上述评论前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）日前刚引发争议。马克宏最近访问北京后说，欧洲应该避开「不属于我们的危机」。

G7外长现正齐聚日本轻井泽召开会议，贝尔伯克在当地一场记者会说，欧洲人「不应缩回我们的壳里，不能因为欧洲和平现正遭受攻击就限制自己只捍卫欧洲和平」。

贝尔伯克表示，欧洲人应该用更宽广的世界观来自主行动，「特别是其他人突然的行为损害我们或他人的时候」。

贝尔伯克也示警，中国「希望用自己的规定，来取代现存具有约束力的国际规范」；她并以北京在争议海域兴建人工岛等挑衅行径为例。

她指出，这类行为「危及印太地区的国际秩序」，这一切都清楚显示，各国若信奉以国际规范为基础的秩序、团结一致的重要性，尤其是在当今这个时候。

贝尔伯克上周访问北京时警告，若台湾海峡「军事态势升级」，恐出现「可怕的局面」。

© 2023 AFP