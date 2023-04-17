日相岸田遇袭案 日媒：犯嫌还携带水果刀

（法新社东京17日电） 日本首相岸田文雄15日辅选时遭一名男性犯嫌丢掷爆裂物，日本媒体今天报导，警方透露，犯嫌当时还携带一把水果刀。

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岸田文雄在15日的攻击中没有受到伤害。岸田当天在日本西部和歌山市杂贺崎渔港辅选活动发表演讲前不久，一名男性犯嫌向他丢掷一枚疑似管状炸弹。

共同社今天报导，警方透露，犯嫌当时身上还有一把水果刀，刀刃长度约13公分，是在他携带的包中发现。共同社指出，这意味犯嫌准备了爆裂物以外的凶器，可能企图视现场情况选择袭击岸田的方法。

警方昨天花了8个多小时搜查这名24岁、名为木村隆二的犯嫌住家，警方担心可能有爆裂物威胁而暂时疏散了附近居民。

和歌山警方拒绝评论这些报导。

日本放送协会（NHK）报导，在犯嫌家中发现疑似火药以及管状物和工具，调查人员现在认定犯嫌投掷的爆裂物是自制的。

调查人员正在分析木村隆二的电话和电脑以寻找线索，但他至今拒绝说明这次攻击的动机。

根据日本媒体报导，木村隆二今天已从当地警察局移送至和歌山检察官办公室。检察官办公室拒绝评论这项报导。

日本放送协会播出的影片显示，木村隆二坐在一辆警车的后座，在移送过程中眼睛直视前方。

木村隆二目前以涉嫌武力妨碍公务的罪名被捕。

© 2023 AFP