美财长：经济制裁恐危及美元主导地位

（法新社华盛顿16日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，美国对俄罗斯和其他国家祭出的经济制裁，对美元在全球主导地位造成风险，因为受制裁国家正在寻找美元的替代货币。

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叶伦在美国有线电视新闻网（CNN） 上说：「我们使用与美元相关的金融制裁，假以时日会产生风险，可能危及美元的主导地位。」

叶伦在接受CNN节目主持人札卡利亚（Fareed Zakaria）专访时说：「当然，这确实会让中国、俄罗斯和伊朗想要找寻替代货币。但美元之所以被当作全球性货币，因为其他国家并不容易找到具有相同属性的替代品。」

她说，健全的美国资本市场和法规管理，「对于一种被用作全球交易的货币而言，是必不可缺的。目前为止，我们还没见到有其他任何国家拥有这样的基础…体制性基础设施，能让其货币像美元这样在世界流通。」

叶伦指出，制裁是种「极其重要的工具」，当美国及其盟友祭出制裁作为「伙伴联盟共同行动时」更是如此。

当被问到是否有可能使用俄罗斯入侵后被冻结的资产，投注于乌克兰战后重建，叶伦答说：「俄罗斯应该为自己造成的损失付出代价。」

但她指出：「我们对俄罗斯被冻结资产的处理方式，是有法律限制的，我们正与伙伴们讨论未来可能做的事。」 （译者：纪锦玲）

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