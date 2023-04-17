苏丹内乱 英美吁立即停止战斗

（法新社苏丹喀土穆17日电） 由敌对将领各自带头的苏丹军方与准军事部队今天进行第3天战斗，多起爆炸撼动首都喀土穆（Khartoum），目前平民死亡人数已接近百人，英国与美国呼吁苏丹即刻停止交战。

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苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年的政变后掌权，近几周两人互相争夺权力，15日两方人马开始暴力相向。达加洛是强大准军事团体「快速支援部队」（RSF）的指挥官。

英国与美国今天呼吁苏丹「立即停止」暴力行径。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在英国外交大臣柯维立（James Cleverly）身旁发表声明说，外界十分担心这场战斗，以及其对平民、苏丹这个国家，甚至是该地区可能构成的威胁。

布林肯表示，美方已与中东和非洲盟邦讨论苏丹的战事，盟邦「皆极其强烈地认为，（苏丹）将领们有必要…确保平民、非战斗人员和来自第三方国家的人受到保护」。

在日本轻井泽町的七大工业国集团（G7）外长会议场边，布林肯也提到，大家一致认为「有必要立即停火并回头谈判」。

© 2023 AFP