超级玛利欧兄弟傲视群伦 北美票房蝉联冠军

（法新社洛杉矶16日电） 游戏主题动画片「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）在上周首映时表现出史诗般的亮眼成绩，本周再度击退其他各片，蝉联北美票房冠军。

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根据北美院线联盟（Exhibitor Relations）的数据，超级玛利欧在周五起为期3天的周末，票房囊括8700万美元，累积票房逾3.47亿美元。

北美院线联盟已经预测「超级玛利欧兄弟电影版」，将本着史上最受欢迎电玩游戏之一的基础，跃身为今年度最佳电影。

本周末第2名是由罗素克洛（Russell Crowe）主演的「梵蒂冈驱魔士」（The Pope's Exorcis），收入910万美元，远远落后第1名的成绩。

第3名是基努李维（Keanu Reeves）主演的「捍卫4任务」（John Wick），790万美元入袋，在北美院线上映4周来累积票房达1.6亿美元。

恐怖喜剧片「吸血鬼特助：雷菲尔 」（Renfield）在首映周末收入770万美元，位列第4。

讲述耐吉（Nike）开发乔丹（Michael Jordan）「飞人乔丹」篮球鞋系列的新片「AIR」，以770万美元名列第5，票房排名比上周下滑了1个名次。

排名第6到第10的依序为：「龙与地下城：盗贼荣耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），进帐730万美元；「沙赞！众神之怒」（Shazam! Fury of the Gods），500万美元；Mafia Mamma，200万美元；「惊声尖叫6」（Scream VI），140万美元；Nefarious，130万美元。 （译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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