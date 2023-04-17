遭推特标记「政府资助」 纽西兰国家广播电台呛退出

（法新社威灵顿17日电） 社群媒体平台推特（Twitter）将纽西兰国家广播电台标记为「政府资助」后，纽西兰国家广播电台今天扬言要离开推特。

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纽西兰国家广播电台（RNZ）内容长惠兰（Megan Whelan）说，RNZ可能会加入美国「全国公共电台」（NPR）和「公共电视网」（PBS）的行列，这两家机构都在上周退出推特以抗议遭到标记。

惠兰发推文表示：「我们的编辑独立性不但受到法律保护，我们同样大力捍卫它。」

公共广播电台被推特的强制标记激怒，他们认为这将导致外界误以为他们与专制政府控制的媒体一模一样。

惠兰说：「推特自己的政策将『政府资助的媒体』定义为政府『可能对编辑内容有不同程度的政府参与』━这不适用于纽西兰国家广播电台。」

她说，纽西兰国家广播电台正在考虑各种选项，「包括与推特会谈，要求删除或修改标记，或者像世界上其他公共媒体所做的那样，离开推特这个平台」。

全国公共电台被推特标记为「国家附属媒体」后，在12日成为第一家退出推特的广播公司。全国公共电台称推特「错误地暗示我们在编辑上不独立，破坏我们的信誉」。

© 2023 AFP