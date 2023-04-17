马克宏言论惹议后 G7外长盼在对中立场上炮口一致

（法新社轻井泽17日电） 七大工业国集团（G7）外长会议今天在日本长野县轻井泽町举行，希望在法国总统马克宏发表涉台争议言论后，就对中国的担忧发布口径一致的讯息。

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法新社报导，马克宏（Emmanuel Macron）近日在北京之行中声称欧洲应避免卷入「不属于我们的危机」（指台海危机），引发风暴。中国问题早在今天上午的正式会谈开始之前就被纳入议程。

G7外长昨天搭乘专车抵达度假胜地轻井泽后，就中国和北韩问题举行工作晚餐会。日本外务大臣林芳正告诉与会同僚，「G7的团结立场极其重要」。

今天的首场会议再次聚焦中国和区域挑战。林芳正在开场时表示，国际社会「正处于历史转捩点」，他也敦促各国「向世界展示G7捍卫以法治为本国际秩序的坚定决心」。

东道主日本希望将区域挑战列为首要议程，而近日发生的事件，包括中国在台海周边的军演和北韩飞弹试射，都更加突显这个焦点。

这场外长会议揭幕之际，美军第七舰队（U.S. Navy's 7th Fleet）发布声明表示，飞弹驱逐舰米利厄斯号（USS Milius）昨天「例行性通过台湾海峡」；北京也称已追踪到这艘船。

一名不愿透露姓名的美国高阶官员昨天指出，马克宏和G7官员的北京之行「将成为会中的一个话题」。

他透露：「我认为，（与会各国代表）将讨论我们如何继续透过齐心协力的方式，保持（立场）一致。」

马克宏发表争议言论后，欧盟官员一直致力避免火上浇油。法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）昨天会前接受日本放送协会（NHK）专访时强调，「有关台湾情势，不该片面改变现状」，并重申法国至今立场没有改变，也考虑在G7外长会议上说明。

美国费城智库「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）亚洲计画主任戴杰（Jacques deLisle）认为，尽管西方盟国表面看似团结，但马克宏的言论反映出他们之间存在分歧的事实。

他指出：「欧洲对中评估和对台看法皆已转向美国偏好的立场，但这并未带来共识。华盛顿对中国的观点变得更加负面，与此相关的是，支持台湾的讯号也变得更强烈，这使得欧洲和美国的立场存在差距。」

© 2023 AFP