不满「「政府资助媒体」标签」加拿大广播公司停用推特

（法新渥太华17日电） 加拿大广播公司（CBC）与其法语姊妹台今天表示，加广实际上正在停用推特，因为推特为它们加上的「政府资助媒体」标签，已质疑了加广新闻编辑工作的独立性。

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加广继美国全国公共电台（National Public Radio, NPR）遭标示为「政府资助媒体」后，也因同样理由停用推特。英国广播公司（BBC）的推特帐户本来也有相同标签，不过BBC成功申请将其变更为「公共资助」。

加广在一份声明中表示，推特在其帐户加上「政府资助媒体」标签，其标示方式与俄罗斯、中国等极权国家的主要媒体相同，「以加广的例子而言，这个标签不实且会导致误解」。

虽然加广是由公共资助，但加广表示其编辑独立性受到加拿大广播法保护。加广表示：「推特可以成为我们记者与加拿大人交流的强大工具，但它以这种方式错误描述我们的独立性，破坏了记者工作的正确性与专业意理。」

「因此，我们将暂停我们公司推特帐户，以及所有CBC新闻相关帐户的活动。」

加广力劝加拿大人利用其他社群媒体关注它。

加拿大保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）曾公开表达对于加广的蔑视，并募款以实现削减加广资金的承诺。博励治上周写信给推特执行长马斯克（Elon Musk），希望马斯克在加广的推特帐户加上「政府资助媒体」标签。

博励治说此举是「为了透明度」，并指出2021-2022会计年度，加广近2/3的资金来自联邦政府。

加拿大自由党籍的总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天抨击竞争对手「攻击这个加拿大机构，攻击对许多加拿大人来说如此重要的文化与（它所生产的）在地内容」。

自马斯克收购推特以来，推特放宽了网络内容审核，让许多因煽动仇恨或传播错误讯息而被关闭的用户得以回归。马斯克还将推特员工人数从7500人砍至不到2000人。

多年来，马斯克一直蔑视新闻媒体，最近对于记者的电子邮件询问，甚至还安装了一个自动回覆的便便表情符号。

新闻机构一直在努力摆脱推特，不过推特仍是名人、政治人物与权威人士交流讯息的主要平台。

© 2023 AFP