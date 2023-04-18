双膝截肢不减豪情 尼泊尔退役军人挑战攻顶圣母峰

（法新社加德满都18日电） 尼泊尔廓尔喀（Gurkha）退役军人马加尔在喜马拉雅山边长大，却一直到失去双腿后，才下定决心实现攀登圣母峰的儿时梦想。

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现年43岁的马加尔（Hari Budha Magar）2010年随廓尔喀旅（Brigade of Gurkhas）服役于阿富汗时，不幸踩到土制爆裂物。廓尔喀旅由被招募加入英军的尼泊尔人组成。

经过多年复健和训练，马加尔在自己网站上喊出「没有双腿，没有极限」口号，昭告他打算于5月攀登海拔8849公尺全球最高峰的豪情壮志。

如果他成功，将成为双腿膝盖以上截肢而完成圣母峰（Everest）登顶的第一人。 已有两位双腿膝盖以下截肢的登山客登顶圣母峰，分别是纽西兰的殷格里斯（Mark Inglis）和中国的夏伯渝，两人分别于2006年和2018年完成壮举。

马加尔在前往圣母峰基地营之前接受法新社访问，他说：「失去双腿后，我的目标是看看自己的身体能做什么。这件事让我敞开心胸，不管遇到什么都愿意尝试。」

马加尔在尼泊尔的喜马拉雅山脚下长大，一直对极限运动很有兴趣。

他说：「滑雪时，群山风光让我想起圣母峰。我总揣想自己能不能爬上去。」

马加尔于2018年开始准备攀登圣母峰，但他为了反对一项以安全为由禁止身障人士登山的尼泊尔法律，一度暂停训练。这项法律后来被撤销。

马加尔穿戴特别设计的套装和修短的义肢登山，义肢上附有冰爪，大腿部位则有矽胶衬里，以免冻伤。

他在成功攻顶尼泊尔6476公尺高的梅乐峰（Mera Peak）和阿尔卑斯山脉（Alps）最高的白朗峰（Mont Blanc，4808公尺）之后，终于觉得自己做好了挑战圣母峰的准备。

他说：「我曾遭遇诸多困难，终于万事俱备可以一圆梦想了。」

在可证明的纪录中，纽西兰登山家希拉瑞（Edmund Hillary）和尼泊尔雪巴人丹增．诺盖（Tenzing Norgay）是最早抵达圣母峰顶的人，他们于1953年创下纪录的消息正好于女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕当天传到英国。

英王查尔斯三世（King Charles III）的加冕仪式将于下月举行，马加尔也将于下月开始攀登，这对他来说是个幸运的巧合，也是一个将荣誉献给英国的机会，毕竟他曾在战场上为英国效力。

马加尔说：「我曾为那顶王冠而战，也为那顶王冠失去了双腿。」

为了凸显自己用的是义肢而不是正常双腿，马加尔不管到哪里都穿短裤，即使在寒冷的喜马拉雅山区也一样。不过他其实花了很长时间才接受失去双腿的事实。

他说：「我以为人生完了，我以为余生都得在轮椅上度过。」

育有3个孩子的马加尔曾经想过自杀，还染上酗酒习惯，后来因为顾及孩子的未来，才不得不重新评估自己的前途。

他说：「我的主要目标是提高大众对身障的认知。因为，如果我早对身障有了解，就不会浪费两年生命，而会善加利用。」

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需要谘商或相关协助，可拨生命线专线1995或张老师服务专线1980。

© 2023 AFP