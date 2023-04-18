塔利班禁止妇女为联合国工作 G7外长敦促撤销

（法新社日本轻井泽18日电） 七大工业国集团（G7）外交部长今天要求阿富汗塔利班政府「立即撤销」阿富汗妇女为非政府组织和联合国工作的禁令。

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自从2021年夺取政权以来，塔利班（Taliban）当局根据他们对伊斯兰信仰的严格解释，对阿富汗妇女实施一系列限制，包括禁止她们接受高等教育和从事诸多政府工作。

塔利班去年12月禁止妇女为国内和外国非政府组织工作，禁令于今年4月4日被扩大到联合国在阿富汗全国的办事处，引发国际社会愤怒。

七大工业国集团外长在日本举行两天会谈后发表声明说：「我们呼吁将限制人权和基本自由、令人无法接受的决定立即撤销，包括禁止阿富汗妇女为非政府组织和联合国工作的最新禁令。」

七大工业国集团并且批评塔利班当局「系统性地侵犯妇女和女孩的人权，歧视宗教和民族上的少数派」。

在给法新社的声明中，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）对七大工业国集团上述呼吁予以驳斥。

他说：「外国不应干涉阿富汗内政。」

「正在阿富汗严格执行或实施的价值观和法律只和阿富汗人有关，与其他国家无关。」（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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