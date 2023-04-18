妻子持股疑涉利益冲突 英相苏纳克遭国会调查

（法新社伦敦17日电） 英国国会官员今天表示，首相苏纳克（Rishi Sunak）正遭到国会监督机关调查，原因是他可能没申报妻子在一家托育公司持有股份，而这家公司受益于近期一份预算案。

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英国下议院国会道德准则专员（Parliamentary Commissioner for Standards）葛林柏格（Daniel Greenberg）的办公室表示，针对苏纳克的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）在托育机构Koru Kids的持股，葛林柏格已于13日展开调查。

按照英国国会行为准则规定，「针对与下议院或其委员会处理的任何事务有关的利益，议员必须一贯公开且坦白申报」。

苏纳克的办公室表示，首相「乐意协助专员厘清，这部分已如何透明申报为大臣利益」。

不过，苏纳克在最近一场委员会听证会上，并未提及莫西在Koru Kids的持股。

英国财政大臣韩特（Jeremy Hunt）3月宣布试办奖励金计画，以鼓励更多人投入托育行业；且若透过Koru Kids等6家机构登记为托育员，奖励金还会翻倍。

© 2023 AFP