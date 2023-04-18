对中鹰派菲律宾前外长罗沙里欧逝世 享寿83岁

（法新社马尼拉18日电） 马尼拉当局今天表示，菲律宾前外交部长罗沙里欧（Albert del Rosario）辞世，享寿83岁。他曾因南海主权争议杠上北京。

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法新社报导，菲律宾外交部透过声明表示，罗沙里欧在前往美国途中逝世，但声明并未说明他身故的原因。他曾于2011年至2016年在艾奎诺三世（Benigno Aquino III）总统手下任职。

罗沙里欧1939年在马尼拉出生，拥有美国纽约大学（New York University）经济学学位，后来成为激烈的批评中国者。

菲律宾外交部表示，罗沙里欧是「保护和推动国家安全、及促进菲律宾人权利和福利的坚定倡导者」。

现任菲律宾外长马纳罗（Enrique Manalo）在推特（Twitter）发文说，罗沙里欧「是一名能力高超的外交官，也是一名激励人心的领导者，他当年以廉正态度及对公共服务坚定不移的投入领导外交部」。

马尼拉与北京的关系在罗沙里欧任职期间恶化，尤其在2012年4月，两国公务船在吕宋岛西方240公里处的黄岩岛（Scarborough Shoal）发生激烈对峙事件。

罗沙里欧也是针对北京的2起着名法律案件主导者，包括2013年菲律宾向国际法院提出的南海仲裁案，最终推翻中国对大部分南海航道的主权主张。

罗沙里欧卸任之后，仍持续批评中国，他透过私人智库主办公共论坛，并在菲律宾报纸上撰写评论专栏。

2019年3月，罗沙里欧向国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）控告中国官员，称北京的南海活动造成环境影响，属于「违反人道罪」。

这起诉讼最终被驳回，因为中国并非国际刑事法院设立依据的罗马规约（Rome Statute）缔约国。

罗沙里欧向国际刑事法院提出诉讼数个月后，他遭到拒绝入境香港。批评家说，这是对罗沙里欧批评北京的报复。

© 2023 AFP