巴西总统称美国助长俄乌战争延续 白宫严正驳斥

（法新社华盛顿17日电） 白宫今天严正驳斥巴西总统鲁拉在访问中国期间，称美国助长俄罗斯与乌克兰战争持续下去的说法，并批巴西罔顾事实 ，照搬俄国和中国的政治宣传。

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鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上周抵达中国访问，期间会见中国国家主席习近平。鲁拉说：「美国必须停止助长战争，并就和平展开讨论，欧洲联盟也必须开始讨论和平。」

鲁拉的说法和俄罗斯与中国口径一致，这两国都将俄国2022年2月侵略乌克兰的战争归咎于西方。俄罗斯部队当时大举涌入乌克兰，试图推翻民选政府、并吞亲西方的乌国大片土地。

巴西没有加入西方国家制裁俄罗斯的行列，也拒绝向乌克兰提供弹药的请求。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）告诉记者：「在这个案例中，巴西照搬俄罗斯和中国的政治宣传，完全不看事实为何。」

柯比说，鲁拉关于战争的一席话有「严重问题」，华府对「任何试图想结束战争的国家都不会有意见」。

柯比说：「我们显然希望战争结束。如果（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）停止攻击乌克兰，并从当地撤军，那么今天就有可能结束战争。」

他还说：「巴西最近谈到乌克兰应考虑正式放弃克里米亚（Crimea）作为谈和的让步，这完全是受到误导，尤其巴西曾（在联合国）投票支持主权和领土完整原则。」

© 2023 AFP