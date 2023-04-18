梅克尔获颁德国特级大十字功绩勋章

（法新社柏林17日电） 德国前总理梅克尔自2021年底卸下总理职务后就面临诸多批评，主要是反思她16年的执政成绩，尤其是对俄罗斯的政策，但她今天仍获颁德国最高荣誉特级「大十字功绩勋章」。

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梅克尔（Angela Merkel）于2005年到2021年统领德国这个欧洲最大经济体。德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）今晚颁发特级「大十字功绩勋章」（Grand Cross of the Order of Merit）给她。

68岁的梅克尔忆及「许多非常美妙的经验」，感谢家人和多位前幕僚在她执政期间的支持。

她说：「常言道，政坛犹如龙潭虎穴。我会说，如果不是为了政治的另一层面，我没办法撑过来，这就是我一直乐在其中的原因。」

史坦麦尔在授勋前的演说中盛赞梅克尔「悠长的执政时期和…杰出的政治生涯」。他对梅克尔说：「在16年间，你以雄心、智慧、热情为德国效力。」

出席授勋仪式的宾客包括现任总理萧兹（Olaf Scholz）、欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和梅克尔的丈夫邵尔（Joachim Sauer）。

此前，德国仅颁发特级大十字勋章给两人，分别是前总理艾德诺（Konrad Adenauer）和柯尔（Helmut Kohl）。

梅克尔执政期间大多广受爱戴，卸任后光环却开始褪色。

批评人士特别指责她对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的政策，并让德国有了过于依赖俄国能源的弱点，自俄国去年2月开始侵略乌克兰后，此一弱点彻底暴露了出来。

亲商的自由民主党（FDP）籍议员基尔－萨莱（Bijan Djir-Sarai）告诉德国媒体「编辑网络」（RND）：「德国在她执政末期状况不是很好。」

史坦麦尔在梅克尔执政期间两度担任外交部长，他同样因为对俄立场受到批评。

史坦麦尔说，俄国侵略乌克兰，「不只改变了欧洲，也改变了世界，还有我们对德国和欧洲过去政治的观点。我们要从这里学到教训，这很重要」。

梅克尔也因为2011年决定废除核能发电及2015年接纳数十万叙利亚和伊拉克难民而受到批评。

梅克尔所属的基督教民主党（CDU）副主席林内曼（Carsten Linnemann）接受NTV新闻频道访问时说，梅克尔立下「卓越功绩，尤其是在国际层面」，但她「也犯了错误，有些非常明显」。

林内曼举例，德国在日本福岛核电厂危机之后决定弃用核电是个「错误」，因为当时「没有确定我们要如何以合理的自给自足方式取得能源」就定下政策；此外，德国2015年向难民大开边境，也有不当。

但也不乏称许梅克尔的人，甚至包括她在社会民主党（SPD）和绿党（Greens）的政敌。

社会民主党共同主席艾斯肯（Saskia Esken）告诉「编辑网络」：「我特别欣赏她的外交技巧和有同理心的智慧，有赖于这些优点，她总是能成功打造可行的联盟，在国家和国际舞台上找到折衷方案。」

绿党领袖诺利普尔（Omid Nouripour）也说：「就算不认同她的所有政策，也可以承认她立下卓越功绩。」

© 2023 AFP