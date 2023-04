梅克尔获颁德国特级大十字功绩勋章

(法新社柏林17日电) 德国前总理梅克尔自2021年底卸下总理职务后就面临诸多批评,主要是反思她16年的执政成绩,尤其是对俄罗斯的政策,但她今天仍获颁德国最高荣誉特级「大十字功绩勋章」。

梅克尔(Angela Merkel)于2005年到2021年统领德国这个欧洲最大经济体。德国总统史坦麦尔(Frank-Walter Steinmeier)今晚颁发特级「大十字功绩勋章」(Grand Cross of the Order of Merit)给她。

68岁的梅克尔忆及「许多非常美妙的经验」,感谢家人和多位前幕僚在她执政期间的支持。

她说:「常言道,政坛犹如龙潭虎穴。我会说,如果不是为了政治的另一层面,我没办法撑过来,这就是我一直乐在其中的原因。」

史坦麦尔在授勋前的演说中盛赞梅克尔「悠长的执政时期和…杰出的政治生涯」。他对梅克尔说:「在16年间,你以雄心、智慧、热情为德国效力。」

出席授勋仪式的宾客包括现任总理萧兹(Olaf Scholz)、欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen)和梅克尔的丈夫邵尔(Joachim Sauer)。

此前,德国仅颁发特级大十字勋章给两人,分别是前总理艾德诺(Konrad Adenauer)和柯尔(Helmut Kohl)。

梅克尔执政期间大多广受爱戴,卸任后光环却开始褪色。

批评人士特别指责她对俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)的政策,并让德国有了过于依赖俄国能源的弱点,自俄国去年2月开始侵略乌克兰后,此一弱点彻底暴露了出来。

亲商的自由民主党(FDP)籍议员基尔-萨莱(Bijan Djir-Sarai)告诉德国媒体「编辑网络」(RND):「德国在她执政末期状况不是很好。」

史坦麦尔在梅克尔执政期间两度担任外交部长,他同样因为对俄立场受到批评。

史坦麦尔说,俄国侵略乌克兰,「不只改变了欧洲,也改变了世界,还有我们对德国和欧洲过去政治的观点。我们要从这里学到教训,这很重要」。

梅克尔也因为2011年决定废除核能发电及2015年接纳数十万叙利亚和伊拉克难民而受到批评。

梅克尔所属的基督教民主党(CDU)副主席林内曼(Carsten Linnemann)接受NTV新闻频道访问时说,梅克尔立下「卓越功绩,尤其是在国际层面」,但她「也犯了错误,有些非常明显」。

林内曼举例,德国在日本福岛核电厂危机之后决定弃用核电是个「错误」,因为当时「没有确定我们要如何以合理的自给自足方式取得能源」就定下政策;此外,德国2015年向难民大开边境,也有不当。

但也不乏称许梅克尔的人,甚至包括她在社会民主党(SPD)和绿党(Greens)的政敌。

社会民主党共同主席艾斯肯(Saskia Esken)告诉「编辑网络」:「我特别欣赏她的外交技巧和有同理心的智慧,有赖于这些优点,她总是能成功打造可行的联盟,在国家和国际舞台上找到折衷方案。」

绿党领袖诺利普尔(Omid Nouripour)也说:「就算不认同她的所有政策,也可以承认她立下卓越功绩。」

