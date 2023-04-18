美国防部外泄文件再引风波 墨西哥总统谴责间谍行为

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多今天表示，不会容忍美国对墨西哥安全机构的间谍行动。美国国防部机密文件外泄事件引起美墨双方新的外交紧张局势。

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罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在每日新闻发布会上说：「（美国）不能利用间谍行为来刺探我们的安全机构正在做什么，甚至将这些信息肆无忌惮地透露给华盛顿邮报。」

他指的是华邮15日的一篇报导，其中引用美国外泄文件称墨西哥军方各派系之间关系可能恶化。报导称根据美国军方这项秘密评估，墨西哥海军对罗培兹欧布拉多可能将全国领空控制权等更多权责交给陆军感到不满。

不过，华盛顿邮报指出，没有迹象显示这些外泄文件中的情报是美国对墨西哥当局实施监听或拦截获得。

罗培兹欧布拉多与美国大使沙拉萨（Ken Salazar）会面时，也坚称墨西哥不会接受美国缉毒人员在墨西哥领土上活动。

他说：「不可能让外国机构进入我们国家。不行。我们可以共享资讯，但只有墨西哥陆海军和国家卫队人员可以涉入这些事。」

美国缉毒局（DEA）14日表示，他们过去一年半渗透了墨西哥恶名昭彰的西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel），「史无前例地接触到集团的最高层」。这个贩毒集团是墨西哥大毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）所创，他目前遭美国监禁。

美国司法部14日宣布起诉古兹曼的的4个儿子，还有他们的中国化学药品供应商，来打击芬太尼走私网路。

墨西哥2021年改革国家安全法，以限制外国代理人的行动。此举牵涉2020年美国逮捕墨西哥前国防部长西恩福戈斯（Salvador Cienfuegos）的外交风波。

罗培兹欧布拉多指责美国缉毒局捏造西恩福戈斯的贩毒罪名，他是墨西哥前总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）2012至2018年任内的关键人物，后来这些指控被撤销。

© 2023 AFP