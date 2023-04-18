苏丹内乱 美国务卿吁停火

（法新社日本轻井泽18日电） 美国国务院发言人今天表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）和苏丹交战双方的两位将领谈话后，「强调达成停火的急迫性」。

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布林肯也证实美国一个外交人员车队昨天遭到攻击，但车内人员毫发无伤。

国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，正在日本参加七大工业国集团（G7）外长会谈的布林肯，分别和「苏丹武装部队」（Sudanese Armed Forces）及「快速支援部队」（Rapid Support Forces paramilitar）的指挥官谈话。

巴特尔表示：「国务卿对许多苏丹平民因持续无差别战斗伤亡一事表达严正关切。」

苏丹政府军和民兵数周来争夺权力，15日演变成致命冲突后，至今已有约200人死亡、1800人受伤。

交战双方分别是2021年政变掌权的政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan），以及他的副手、率领「快速支援部队」的达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）。

巴特尔表示，布林肯和两人见面时强调，两位将军有责任确保平民、外交人员和人道主义工作者的安全和福祉。

布林肯建议，就算停火24小时，也是降低紧张关系的好出发点，并警告这场战斗「不顾后果，危及平民与官员」。

© 2023 AFP