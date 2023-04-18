2人遭老虎攻击死亡 印度对北部村民实施宵禁

（法新社印度德哈拉丹17日电） 印度北部有2人遭到老虎攻击丧生之后，印度有关当局下达宵禁令，要求数以百计的村民天黑后不要离开住家。

广告 继续浏览后续

印度上周表示境内野生老虎复育计画推行有成，数量增至破3000只。然而，老虎数量攀升加上栖息地减少与都市扩张，导致民众被攻击的事件变多。

印度有关当局昨天宣布实施宵禁，禁止北阿坎德省（Uttarakhand）两个区的村民在晚间7时到清晨6时之间外出。学校也自今天起停课两天。

官员说，第一起死亡事件是在13日传出，第二起是在16日通报，不清楚这两人是否是被同一只老虎杀死。

林木官员阿尼鲁德（Swapnil Anirudh）告诉法新社：「我们4月10日接获此区有一只老虎出没的警报。我们持续监控。武装人员也在现场…这个地区的野生猎物很少，所以人类与牛只容易成为目标。」

印度政府去年表示，2019年到2021年中，印度至少有108人死于老虎攻击。保育人士表示，林地与重要野生动物走廊周围的人类屯垦区快速增加，是人类与动物冲突增加的主因。

去年，警方开枪击毙一只被称为「坎巴兰吃人虎」的老虎，这只老虎在东印度造成至少9人死亡。

印度老虎数量占全球总数的75%。根据上周公布的最新统计，印度约有3167只老虎。过去十年老虎数量反弹，但增加速率在2018年到2022年趋缓，从前4年的超过30%降至7%以下。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP