印尼开斋节假期逾1.2亿人返乡 疫后最大规模迁徙

（法新社雅加达19日电） 印尼今天展开为期七天的开斋节假期，预估超过1亿2300万人返乡。印尼各机场、火车站及港口涌入大批返乡民众，当局也祭出高速公路单向通行措施，并加开飞机航班和火车班次以疏运人潮。

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印尼今天开始一连7天的开斋节长假，全国将统一放假至4月25日，因所有防疫措施已取消，印尼政府预估，这段期间将有超过1.23亿人返乡，与去年约8600万人相比，增加了4成5。

首都雅加达预计有1800万人出城，平常堵塞严重的雅加达市区道路，连假首日车辆大减，平均时数可达50至60公里，通行相当顺畅。

许多印尼民众选择搭火车返乡是为了避免开车可能遇到大塞车。

印尼雅加达国际机场（CGK）今天挤满上千名旅客。印尼机场公司主管阿瓦卢丁（Muhammad Awaluddin）表示，今天将迎来开斋节假期的首波高峰，预计将有14.6万名乘客经由雅加达国际机场至其他地方。

阿瓦卢丁说：「乘客数从15日就开始增加，从机场人潮密度看来，今天将是返乡高峰，雅加达国际机场已有1140架飞机起降。」

公路方面，印尼当局在许多高速公路实施单向通行措施以缓解车潮，但部分路段今天仍出现壅塞情形。

另外，许多人选择搭船返乡，印尼多个主要港口从昨天开始，涌入了上千名乘船返乡的民众。印尼「论坛报」（Tribun）报导称，因政府取消所有防疫措施，乘船返乡的人流成长了188.01%。

© 2023 AFP