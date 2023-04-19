印度将取代中国成世界人口最多国家

（法新社新德里19日电） 联合国今天估计，印度将取代中国成为全世界人口最多的国家，预计今年中印度将比中国多出近300万人。

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联合国人口基金（UNFPA） 今天公布的「2023年世界人口状况报告」预估，届时印度人口将达14亿2860万人，而中国人口为14亿2570万人。

北京当局2016年结束了1980年代因担心人口过剩而实施的严格「一胎化政策」，并于2021年起允许一对夫妇生育3个孩子。

随着出生率下降及劳动力老化，中国人口衰退问题迫在眉睫。

反观印度，有一半人口年龄都低于30岁。印度总理莫迪（Narendra Modi）领导下的经济，正在努力为每年进入就业市场的数百万名年轻人提供就业机会。

联合国去年7月曾发布其他数据，预测从现在到2100年世界人口将如何发展。这些数据显示，在未来几十年，以欧洲、亚洲为主的其他国家预计将出现人口数下滑。

过去10年当中，人口超过1000万的国家中有8国人口减少了，这些国家大多在欧洲。

非洲则正出现不同的景象，预计到2100年，非洲人口将从14亿增加到39亿，整个地球的居民约有38%在非洲生活，而目前非洲人口占比约为18%。

© 2023 AFP