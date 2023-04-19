拜登夫妇去年收入约1770万元 税率近24%

（法新社华盛顿18日电） 根据今天公布的纳税申报表，美国总统拜登夫妇去年收入为57万9514美元（约新台币1770万元），较前一年少了3万美元。

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拜登恢复一项展现白宫透明度的传统，依据不成文规定，公布年度收入和报税资料。在拜登之前担任总统的川普一直拒绝公布相关资料。

根据拜登与第一夫人吉儿（Jill Biden）的联合申报表，他们2022年总收入将近58万美元，比前一年申报少了3万美元。两人收入大多来自拜登的40万美元总统薪资。这笔薪资由国会设定。

吉儿在北维吉尼亚社区学院（Northern Virginia Community College）任教，是第一位继续在外从事有偿工作的第一夫人，收入为8万2335美元。

拜登夫妇支付的联邦税率为23.8%，低于去年的24.6%，缴税金额为13万7658美元。

拜登夫妇也在家乡德拉瓦州支付了2万9023美元所得税；吉儿另在维吉尼亚州支付了3139美元所得税。

拜登和吉儿向慈善机构捐款2万多美元，其中最大一笔为5000美元，流向「波伊．拜登基金会」（Beau Biden Foundation）。拜登的儿子波伊2015年因癌症过世，这个以他为名的慈善基金会致力打击虐待儿童事件。

白宫表示，拜登迄今已公开25年的纳税申报表，「再次显示他在领导人财务方面，致力对美国人民保持透明」。

拜登在白宫的税务透明度，与川普时代形成鲜明对比。长年经商的川普成为总统候选人及入主白宫之后，都拒绝公布纳税申报表。

在国会民主党人发动法律诉讼后，川普多年来的报税资料终于曝光。文件显示，坐拥庞大企业集团的川普以商业损失为由，几乎未缴所得税。

此外，副总统贺锦丽（Kamala Harris）和丈夫任德龙（Douglas Craig Emhoff）的纳税申报表显示，两人总收入为45万6918美元，除了缴纳9万3570美元的联邦所得税，在家乡加州也缴交1万7612美元所得税。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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