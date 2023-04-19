民调：51%受英国人不赞成用纳税钱付加冕大典费用

（法新社伦敦18日电） 今天公布的民调显示，英国过半民众不赞成用纳税钱负担5月查尔斯三世（King Charles III）加冕大典费用。

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「舆观」（YouGov）民调发现，51%受访者认为，5月6日查尔斯和卡蜜拉（Camilla）的加冕仪式不应由政府付费。

近1/3（32%）表示应该这样做，约18%不知道。

英国陷入生活成本危机，公民营部门大举罢工，数十年来的高通货膨胀侵蚀利润，种种情况都让民众对加冕大典兴趣缺缺。

5月6日在伦敦西敏寺（Westminster Abbey）举行加冕大典后，5月7日在温莎城堡（Windsor Castle）还有一场音乐会，政府尚未透露会花多少费用，但数千万英镑应该跑不掉。

此外，英国5月8日还会多放一天假，也会产生额外的经济成本。

1953年，查尔斯的母亲、已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕大典耗资91万2000英镑，相当于现在的2050万英镑。

与此同时，查尔斯的祖父乔治六世（King George VI）1937年加冕花费45万4000英镑，相当于2023年的2480万英镑。

这项针对4246名成年人的民意调查发现，最受生活成本危机冲击的年轻人，最不赞成为这一具有里程碑意义的时刻埋单。

在18至24岁族群中，约62%反对由政府出资，15%赞成。

但65岁以上族群有43%赞成由纳税人负担，44%反对。

© 2023 AFP