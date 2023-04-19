福斯新闻愿赔7.8亿美元 与Dominion就诽谤案和解

（法新社威明顿市18日综合外电报导）美国保守派媒体福斯新闻（Fox News）今天同意赔偿7亿8750万美元（约新台币240亿元），就投票科技公司Dominion提出的诽谤案达成和解。

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Dominion指控福斯新闻散布虚假陈述，将其投票机与2020年美国选举舞弊阴谋论挂钩。福斯新闻以和解了结此案，避免了大多数专家认为可能损及名誉且备受瞩目的审判；如果进入审理阶段，老板梅铎（Rupert Murdoch）将被迫在公开法庭上作证。

在完成12名陪审员的遴选且德瓦拉州高等法院（Delaware Superior Court）准备聆听开场陈述后，法官戴维斯（Eric Davis）在最后一刻宣布达成和解。

福斯新闻在声明中表示，「很欣慰」可以解决这起纠纷，又说「我们承认法院的判决，与Dominion有关的某些说法是不实的」。

Dominion执行长普洛斯（John Poulos）在法庭外对媒体记者说，福斯「承认撒了有关Dominion的谎，对我的公司、员工与客户造成巨大损害。没有什么可以弥补的」。

「纽约时报」称这是「世纪诽谤审判」，如果进入诉讼程序，将考验美国媒体蓄意报导错误资讯时，能行使的言论自由权极限。分析家曾预测，这可能是美国法律史上最重要的诽谤案庭审。

福斯新闻与Dominion在史上最大的诽谤案之一达成和解，代表像是卡尔森（Tucker Carlson）与尚汉尼提（Sean Hannity）等明星主播也将避免出庭作证。

美国媒体报导，和解协议没有要求福斯主持人在节目上道歉或承认传播虚假陈述。

Dominion 2021年3月向福斯新闻提告，指控福斯新闻宣扬川普毫无根据的说法，声称Dominion投票机被用来操控川普最终败给拜登的总统选举，向福斯新闻索赔16亿美元。

Dominion主张福斯知道这些说法不实，却仍散布谎言。

Dominion说，福斯新闻会开始支持川普的阴谋论，是因为福斯新闻在美国电视台中开了第一枪，率先宣布拜登拿下西南部亚利桑那州，等同于预测民主党籍的拜登将赢得总统职位，导致观众开始流向规模较小的竞争对手。

福斯新闻否认诽谤，声称只是在报导川普的指控，并不支持这些说法；此外，福斯新闻受到美国宪法第一修正案规定的言论自由权保护。

© 2023 AFP