美国枪枝泛滥 外溢中南美洲落入贩毒集团手中

（法新社华盛顿17日电） 呼吁管制枪枝的人士今天说，包含许多合法出口的美国枪枝正如一条「钢铁河流」流入拉丁美洲，最终落入贩毒集团和滥用职权的安全部队手中，盼美国司法和联邦机构能加强监督。

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美国菸酒枪炮及爆裂物管理局（ATF）的数据指出，在中美洲查获和追踪的「犯罪枪枝」中有一半以上来自美国，这项数据在墨西哥接近70%，整个加勒比海地区约为80%。

美国非营利组织「枪枝暴力全球行动」（Global Action on Gun Violence）成员柏克（Elizabeth Burke）于华府智库美国进步中心（Center for American Progress）主办的活动中说：「这被称为钢铁河流，它正淹没南方的国家。」

柏克呼吁制定法规，防止枪枝制造商销售产品给分销规范松懈的经销商。她还说，制造商应该停止销售穿甲武器，以及可以很容易改装成一次发射数百发子弹的枪枝。

非政府组织「阻止美国向墨西哥提供武器」（Stop US Arms to Mexico）成员林赛-波兰（John Lindsay-Poland）表示，宽松的许可证规则和执法有助于武器的跨境流动，包括贩毒集团想要的军用级武器。

但美国枪枝制造商坚称，他们是向通过背景调查的美国人合法出售枪枝。

美国政府的数据显示，去年向拉丁美洲出口合法枪枝的收入增加8%，其中大部分销往巴西、墨西哥、瓜地马拉和哥伦比亚。

全国步枪协会（National Rifle Association）和美国国务院没有立即回应路透社的置评请求。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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