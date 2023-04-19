萌样曾24小时直播放送 猫熊林惠过世

（法新社曼谷19日电） 泰国清迈动物园今天表示，中国出借泰国的猫熊「林惠」今天过世，得年21岁。林惠的萌样曾透过专属猫熊频道24小时直播放送，掳获泰国许多动物爱好者的芳心。

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林惠从2003年以来就住在清迈动物园的空调围栏里，原本预定今年10月返回中国。

林惠和公猫熊「创创」是北京「猫熊外交」计画的一部分。创创2019年死于心脏衰竭。

清迈动物园园长乌提柴（Wutthichai Muangman）说道，林惠昨天流鼻血，晚间情况转危急，今天凌晨不幸死亡，「我们尽力抢救她仍无效」。

泰国国家动物园管理局（Zoological Park Organization of Thailand）官员狄波恩（Dejboon Maprasert）表示，中国和泰国的专家将联合解剖检验。

林惠和创创被送作堆多年都没传出传宗接代的消息，园方甚至播放特殊影片，想给林惠和创创助兴也徒劳无功。

最终林惠经由人工授精在2009年生出猫熊宝宝林冰，而在泰国引发猫熊热潮。2009年至2012年间，泰国的「猫熊频道」24小时直播这些中国娇客的萌样。

泰国猫熊迷今天纷纷在社群网站表达对林惠过世的哀痛。

一名网友在推特发文写到：「我以前一直在电视上看着她。她是我的动力。安息吧，林惠。」

© 2023 AFP