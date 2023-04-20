佛州「不说同性恋」法 扩大至12年级

（法新社迈阿密19日电） 美国佛罗里达州今天将其有关性别认同与性倾向课程的争议禁令，扩大实施至12年级。

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这项批评者称之为「不说同性恋」（Don't Say Gay）法是由佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）所推动，原先仅实施于幼儿园到小学3年级，但佛州教育委员会今天批准小学4至12年级也纳入实施范围。

扩大「不说同性恋」的实施范围已获得教育局批准，无需立法同意即可生效。佛州教育局是由迪尚特任命的人士领导。

这项规定要求教师「不得故意向4至12年级学生提供有关性倾向或性别认同的课堂教学，除非此类教学…依本州学术标准明确要求」。

这项规定也允许豁免，如果课程是「生殖健康课程或健康课程的一部分，学生的父母可选择让他或她的学生不参加」。

根据规定文本，违反这项政策的教师可能会被暂停或撤销执照。

LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）权利组织「平等佛罗里达」（Equality Florida）对这项禁令表示愤慨，透过声明表示：「迪尚特政府如此针对佛州的LGBTQ人士，真是可耻。」

「平等佛罗里达」指责共和党官员「对政府审查有强烈欲望」。

迪尚特在2022年以压倒性优势连任州长，他与政治人士、教师与企业进行斗争，指责他们意图将进步派的「觉醒」意识形态加诸他人，这是他第2个任期的关注焦点。

近几个月来，随着2024年共和党总统候选人提名竞争升温，迪尚特在教育与移民问题上提出许多争议提案来吸引保守派选民。

迪尚特作为美国右翼的后起之秀，同时也可能是明年总统大选的共和党代表，人们预计他将与已宣布参选的前总统川普正面交锋。

© 2023 AFP