北约秘书长访乌 泽伦斯基要求加入并提供武器

（法新社基辅20日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天访问基辅，乌克兰总统泽伦斯基今天再度要求北约让乌克兰加入，同时应提供更多战机和长程武器。

广告 继续浏览后续

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）是在史托腾柏格（Jens Stoltenberg）自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来首次访乌之际，发表上述谈话。

俄罗斯视乌克兰申请加入北约是生存威胁；乌国则说这次入侵为其多年来争取加入该联盟的行动提供了更多正当性。

泽伦斯基表示，乌克兰若能收到正式入会邀请，北约7月的峰会「将是历史性的」。

泽伦斯基在与史托腾柏格的联合记者会上说：「现在是采取适当决定的时刻。」

针对部分北约成员国不愿提供长程火箭、现代战机和装甲车，泽伦斯基也要求北约协助克服。

史托腾柏格表示，北约将「确保乌克兰可以战胜俄罗斯，但无法提供（乌国）立即加入联盟的可能性。乌克兰的未来在北约，所有盟国都同意这一点。与此同时，联盟或现有盟友的主要重点是确保乌克兰获胜。」

史托腾柏格这次访问基辅是在俄罗斯入侵乌克兰届满14个月之后，同时也在乌克兰预计展开反攻之前。

史托腾柏格本月稍早曾邀请泽伦斯基参加7月举行的北约峰会。

© 2023 AFP