叶伦：美盼与中建立「建设性且公平」经济关系

（法新社华盛顿20日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在今天预先准备的讲稿中表示，即便在华府坚定捍卫美国的国家安全之际，美国仍盼与中国建立「建设性和公平的经济关系」。

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叶伦今天将在华府约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）发表演说，正值美中紧张关系升温之际。

中国新外长秦刚上月指控华府升高两国紧张关系，并警告可能因此导致「冲突和对抗」。

不过，叶伦表示，美国捍卫其价值和国家安全的信念仍然坚定。

叶伦进一步表示：「在那样的情况下，我们寻求和中国建立建设性和公平的经济关系」。

她也指出两国必须能够「坦率讨论困难议题」，以及可能的话携手合作。

叶伦强调，唯有在公平的情况下才能维持「健康的经济竞争」。「我们将继续和我们的盟友合作回应中国不公平的经济行为」。

叶伦指出，中国扩大对国营事业和国内民间企业的协助，以「凌驾外国竞争者」。

与此同时，即使部分美国国安行动可能带来经济冲击，叶伦强调这些行动「完全出于对我们安全与价值的关切」。

她还说：「我们的目的不在利用这些工具取得经济竞争优势。」

叶伦也驳斥美国国安行动的目的在扼杀中国经济和科技现代化的说法。

中国国家主席习近平曾批评以美国为首的集团，致力围堵和打压中国。

在美国及其盟友施以限制下，北京在科技方面的雄心壮志受到打击，中国当局更加认为和国家安全有关的关键产业部门，像是半导体，不可以仰赖进口。

尽管中美两国意见分歧，叶伦强调双方在全球迫切挑战方面必须合作。

叶伦说：「我们呼吁中国遵守其承诺，在这些议题和我们合作，不是出于对我们施惠，而是出于对世界的共同责任和义务。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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