叶门慈善活动爆踩踏事故 至少79死逾百人伤

（法新社沙那20日电） 叶门叛军「青年运动」（Houthi）卫生官员今天表示，首都沙那（Sanaa）一场慈善分发活动爆发踩踏事件，至少造成79人丧命、100多人受伤。

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这名卫生官员说，叶门之门（Bab al-Yemen）地区发生的踩踏事件至少造成「79人死亡、110人受伤」；另外两名卫生官员证实了这项伤亡人数。

根据萨巴通讯社（Saba news Agency）刊出内政部声明，死者和伤者被送往附近医院，负责分发物资的人已遭到拘留。

叶门当局已要求展开调查。

青年运动的内政部并未提供确切的伤亡人数，仅表示「一些商人在随机分配善款时发生踩踏事件，造成数十人死亡」。

这起惨剧发生在开斋节到来前几天；开斋节是全球穆斯林庆祝斋戒月结束的日子。

社群媒体流传的影像显示，多具遗体横躺在地上，许多人在附近大声喧哗。

法新社无法独立核实这段影片的真实性。

伊朗支持的青年运动2014年将国际承认的叶门政府逐出沙那，从而引发冲突，以沙乌地阿拉伯为首的逊尼派穆斯林国家联盟隔年介入战事。

联合国说，叶门战事引发全球最严重的人道危机之一。

据联合国统计，今年有超过2170万人、相当于叶门人口的2/3需要人道援助。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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