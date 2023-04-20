小罗勃甘乃迪争取代表民主党竞选总统 恐难如愿

（法新社波士顿19日电） 美国已故前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的侄子小罗勃．甘乃迪（Robert Kennedy Jr）今天正式宣布角逐白宫大位，他是出了名的反疫苗鼓吹者。

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法新社报导，69岁的小罗勃．甘乃迪想争取民主党总统候选人提名，须与现任总统拜登竞争，但不被看好。拜登至今尚未正式宣布竞选连任，但一再表态打算参选。

小罗勃．甘乃迪的父亲罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）曾在民主党籍总统约翰．甘乃迪手下担任司法部长，后来成为纽约州联邦参议员。

约翰．甘乃迪于1963年任内遇刺身亡，罗勃．甘乃迪也在1968年争取民主党总统候选人提名期间遇刺丧命。这两兄弟之死均列在20世纪美国政坛最重大事件中。

小罗勃．甘乃迪担任环境律师数十年，自2005年以来因宣传疫苗阴谋论而出名，尤其指称疫苗与自闭症发展有关。

小罗勃．甘乃迪在家族大本营麻萨诸塞州举行竞选起跑活动，他说：「我今天来这里，是为了宣布争取民主党美国总统候选人提名。」

他矢言「向美国人民说出真相」，以终结美国深刻的政治分歧。

在这场于波士顿举行的活动中，数名支持者头上戴着写有反疫苗标语的帽子。

甘乃迪家族赫赫有名，小罗勃．甘乃迪想与拜登竞争提名资格的机会却很渺茫。一般预期拜登将于今年稍晚正式宣布参选，日期未定。（译者：纪锦玲）

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