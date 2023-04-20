欧洲暖化几达全球均速两倍 夏季干旱风险升高

（法新社巴黎20日电） 欧洲联盟气候监测机构今天指出，欧洲去年出现有纪录以来最炎热夏天，严重干旱融化冰川。由于欧陆正以几乎是全球平均两倍的速度在暖化，这种现象恐将重演。

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欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）在年度报告中指出，2/3欧洲河川水位低于平均水位，而且阿尔卑斯冰川（Alpine glaciers）消失了5立方公里的冰层。

人为排放导致地球变暖，欧洲过去5年较工业化时代前温度上升摄氏2.2度，约达全球平均增速的两倍。

哥白尼气候变化服务表示，2022年是欧洲自从1950年代有可比较纪录以来第2热的一年，也是最热的夏天。该机构利用卫星和陆基及海基仪器来监测诸多气候指标。

哥白尼气候变化服务副主任勃吉斯（Samantha Burgess）表示，对2023年的预测仍不确定，但「随着大气中温室气体浓度升高，出现更温暖年份的可能性会继续增加」。

她提到，由于南欧土壤仍「极其干燥」，「除非春季降雨显着」，否则今年将会感受到冲击。

勃吉斯说：「不幸的是，对生长期的影响恐怕已经发生。由于干燥的冬季和春季，今年的作物产量很有可能会减少。」

© 2023 AFP