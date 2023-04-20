神秘闪光划破基辅夜空 当局猜测是陨石

（法新社基辅20日电） 一道神秘明亮闪光昨天晚间划破乌克兰首都基辅上空，民众议论纷纷。官员先前已经否认那是卫星或俄罗斯飞弹攻击；乌克兰太空机构今天表示，那或许是陨石造成。

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基辅市军政机关负责人先前表示，闪光源自于一枚返回地球的美国国家航空暨太空总署（NASA）卫星。不过NASA发言人告诉法新社，乌克兰方面说的那枚卫星「仍然在轨道中」，所以不是这么一回事。

乌克兰国家太空局控制中心副主任科尔尼延科（Igor Korniyenko）今天表示：「我们无法断定那是什么，不过我们推测那是一颗陨石。」

但是他表示，没有足够资料可以断定可能导致闪光的「确切本质」。 「我们的观察装置显示，那是一起威力强大的爆炸。我们记录到闪光，也确认所在位置。」

NASA本周稍早曾经宣布一枚300公斤重的退役卫星将会在昨天某个时候重返大气层。

基辅市军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）今天表示：「那到底是什么，只有专家才能找到答案。」

波普科排除闪光源自经常来袭的俄罗斯飞弹和无人机攻击的可能。他说：「不是飞弹攻击，我们的防空系统没有运作。」

他表示，这起闪光事件源自「一个不明飞行物体坠落」，并且表示它发出的光芒「让基辅民众既兴奋又害怕受伤害」。 乌克兰空军也表示，闪光「与卫星或陨石坠落有关」。

© 2023 AFP