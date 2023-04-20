美国啦啦队员开错车门 遭开多枪1人重伤

（法新社华盛顿19日电） 美国2名女性啦啦队员在德州一处停车场遭到枪击，因为其中一人开错车门。美国一周以来已爆发一连串类似事件。据警方回报，枪手向2名年轻女性连开多枪，1人伤势严重。

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今天凌晨发生这起枪击案前，美国密苏里州一名非裔少年才因按错门铃，遭屋主连开两枪；纽约州也有一名年轻女子，因为开车时看错地址、开错车道，遭枪杀身亡。

这起最新的枪击案发生在德州，4名啦啦队员相约杂货店停车场，共乘一辆车去参加啦啦队训练，直到午夜过后才返回停车场取车。

其中一名啦啦队员罗思（Heather Roth）表示，她从朋友的车上下车后，走到自己的车旁并打开车门，直到看见车内坐着一名男子，才意识到自己认错车，接着回到朋友的车上。

罗思在美国广播公司（ABC）旗下休士顿电视台KTRK报导分享的一段影片中表示：「我看到那名男子从副驾驶座下车，我摇下车窗试图道歉…他就举起双手并掏出一把枪，然后向我们所有人开枪。」

艾尔金市（Elgin）警局表示，25岁的犯嫌罗德里格斯（Pedro Tello Rodriguez）已被逮捕，他被控犯下具致命性行为，后续可能背负更多指控。艾尔金市位于德州首府奥斯汀（Austin）以东40公里处。

警方指出，经当地媒体确认，其中一名伤势严重的啦啦队员名为培顿．华盛顿（Payton Washington），她已被直升机送往医院。

美国群众募资平台GoFundMe一项募资活动指出，培顿身中2枪、伤势严重，目前她在加护病房，情况稳定，康复之路还很漫长。截至今天上午，该活动已募得7万美元。

至于罗思，KTRK称她仅受皮肉伤，已在事发现场接受治疗。

© 2023 AFP