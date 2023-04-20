美联邦最高法院延后对堕胎药限令作裁决

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦最高法院今天暂时保留堕胎药美服培酮（mifepristone，RU486）的取得管道，延后对下级法院限制使用美服培酮的判决作出裁决。

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美国联邦最高法院（US Supreme Court）在未对案情发表评论的情况下，将冻结下级法院判决的行政中止令延长至21日午夜。

最初的行政中止令是在司法部提出紧急上诉、要求联邦最高法院挡下下级法院将禁用或限制使用美服培酮的判决后下达。

这个行政中止令预定19日午夜到期，联邦最高法院根据大法官阿利托（Samuel Alito）签署的命令，延长两天。

这让联邦最高法院有更多时间对这起引起分歧的案件做出裁决，这是联邦最高法院去年根据保守派大法官阿利托撰写的意见书撤销宪法保障的堕胎权以来，最重要的生育权案件。

由9名大法官组成的联邦最高法院，能以许多种方式做出裁决，堕胎权与反堕胎运动人士还有数以百万计的美国人一直提心吊胆地等待，看看以保守派占多数的联邦最高法院将如何审理此案。

此案源自于德州联邦地方法院法官本月作出禁用美服培酮的判决。之后，一个上诉法院挡下对美服培酮的禁令，但对药物取得实施严格限制。在此分歧状况下，由联邦最高法院定夺。

保守派以6比3占多数的联邦最高法院，14日暂时搁置下级法院的判决，以评估下一步该怎么走。

联邦最高法院可以决定冻结下级法院的判决，等待美国司法部与美服培酮制造商丹科实验室（Danco Laboratories）提出上诉。

在联邦最高法院审理此案时，也可让限制美服培酮取得管道的判决生效；为了加快速度，联邦最高法院也能决定自行听取此案论点。

让此案更加复杂的是，华盛顿州另一个联邦法院作出判决，称应该保留美服培酮取得管道。

民主党籍联邦众议员克拉克（Katherine Clark）今天说，联邦最高法院面临「明显的抉择」，「坚持法律与科学事实，或对MAGA极端主义让步」。他指的是共和党籍前总统川普的「让美国再次伟大」（Make America Great Again, MAGA）口号。

克拉克对记者说：「此案只是MAGA运动对生育自由的最新攻击。共和党人有一个目标，那就是全国禁止堕胎。」

司法部带头反对针对堕胎药发动法律攻击，主张联邦法官做出的初步判决，是根据对美服培酮安全性「严重受到误导的评估」。

美服培酮是二合一处方中的一款药物，可在怀孕10周内服用。美服培酮安全纪录良好，美国食品暨药物管理局（FDA）估计自2000年批准使用后，有560万名美国人使用美服培酮中止妊娠。

民调一再显示，尽管保守派团体推动限制堕胎或直接禁止堕胎，绝大多数的美国人仍支持持续提供安全堕胎途径。

© 2023 AFP