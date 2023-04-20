马斯克恭喜团队 宣称SpaceX星舰发射测试成功

（法新社德州波卡契卡20日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）打造的史上最强大火箭「星舰」（Starship）今天进行首次试射，成功发射后在空中爆炸。但SpaceX执行长马斯克仍恭喜任务团队。

广告 继续浏览后续

星舰建造目的是为了将太空人送上月球、火星和更远的星球。美国中部时间今天上午8时33分（台北时间20日晚间9时33分），这枚巨大火箭从位于美国德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星际基地」（Starbase）发射升空，原定在发射后3分钟与第一节推进器分离，但分离并未发生，于是在空中爆炸。

尽管这次星舰试射未能走完全程90分钟试飞并抵达轨道，但SpaceX与马斯克（Elon Musk）仍宣称测试成功。

马斯克在推特（Twitter）发文写道：「恭喜SpaceX团队令人兴奋的星舰试射。为了几个月后的下一次试射学到许多经验。」

SpaceX也表示：「像这样的试验，成功来自于我们学到哪些经验。在SpaceX寻求让生命多行星化的同时，今天的测试将有助于我们改善星舰的可靠性。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2023 AFP