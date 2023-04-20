麦卡锡想用砍开支换提高举债上限 拜登不买帐

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登和共和党领袖麦卡锡今天隔空交火，在关于国债上限的史诗般战斗开始时争夺道德制高点。这场将决定美国经济命运的辩论，提前为2024年大选点燃了战火。

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拜登称共和党的计画「稀奇古怪」，麦卡锡（Kevin McCarthy）则说拜登将导致美国债务违约，但这两位领袖声称会提出最负责任的计画来脱离目前的僵局，保护美国这个世界上最大的经济体。

提高举债上限通常是国会年度例行事务，目的在防止政府耗尽资金与美国债务违约。

麦卡锡在国会演说时提出一条法律，允许每年增加债务，以换取党内忠于前总统川普派系要求的大幅削减开支。

他说，这将「限制政府开销，节省税金，并让经济成长」。

他说，拜登的选择是「走到谈判桌前，别再玩弄党派政治游戏，或是��住耳朵拒绝谈判，冒着笨拙陷入国史首次倒债的风险」。

在马里兰州对工会工人演说时，拜登表示，共和党才是富人的政党。他说，麦卡锡为换取提高举债上限要求削减预算，是出于政治动机，拿经济来要胁。

拜登说：「他们说，除非同意他们所有稀奇古怪的想法，我们将会倒债。那在谈判桌上就别提倒债，让我们来场真正严肃的对话。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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