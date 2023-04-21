与好莱坞较劲 俄首部太空拍摄电影「挑战」上映

（法新社莫斯科20日电） 第一部在太空拍摄的剧情片「挑战」（The Challenge）今天在俄罗斯电影院首映。在因为乌克兰问题与西方对峙之际，莫斯科很高兴能抢先好莱坞推出在太空拍摄的电影。

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「挑战」是有关一名外科医师被派往国际太空站（ISS）拯救受伤太空人的故事。

俄罗斯在2021年10月派遣一名女演员和一名电影导演，前往国际太空站进行为期12天的拍摄。

「不可能的任务」（Mission Impossible）男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、美国国家航空暨太空总署（NASA）和马斯克（Elon Musk）创办的美国太空探索科技公司（SpaceX）在2020年共同宣布将在国际太空站拍摄新电影。不过，俄罗斯的「挑战」抢先好莱坞推出。

在「挑战」这部片中，外科医师由38岁俄罗斯女星尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）饰演，她被派往国际太空站拯救一名在太空漫步中受伤的太空人。

39岁的导演克里姆斯彭科（Klim Shipenko）负责摄影、灯光和音效，他带回30个小时的影像，其中50分钟用在电影的定剪。

两人上太空之前曾接受4个月训练，之后在1名真正太空人的陪伴下，搭乘联合号太空船（Soyuz）前往国际太空站。

「挑战」由俄国联邦太空总署（Roscosmos）、国家电视台第一频道（Channel One Russia）共同制作。第一频道负责人恩斯特（Konstantin Ernst）很高兴能领先好莱坞。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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