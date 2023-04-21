东奥贿赂案首起判决出炉 赞助商前会长处缓刑

（法新社东京21日电） 东京奥运组委员前理事涉收受赞助商巨款一案首起判决今天出炉，西装连锁商AOKI控股公司前会长青木扩宪与另外两人一同被判处缓刑。

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因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情延后的东京奥运结束之后，腐败指控如雨后春笋般涌现，不仅牵扯到大企业，也损害日本札幌市申办2030年冬季奥运。

东京地方法院发言人向法新社证实，84岁的西装连锁商AOKI控股公司前会长青木扩宪被判处2年半徒刑、缓刑4年。法官安永健次表示，青木的「刑事责任重大」。

根据日本媒体报导，青木扩宪遭指控和两名同事贿赂2020东奥组委会前理事高桥治之，于去年12月认罪。

高桥身为不允许收受跟职务相关金钱的「准公务员」，却涉嫌从2017年起到2021年6月左右，作为在选定授权商品给予业者方便的对价，从青木方面收贿。

日本检方曾具体求刑青木扩宪2年半，但法院今天判处青木缓刑4年。

AOKI控股公司是2020东京奥运的官方合作伙伴，获准使用东奥标志并销售官方授权商品。

青木扩宪和两名前同事以及高桥治之在去年8月被捕。青木的两名前同事分别被判处1年及18个月徒刑，可获缓刑。高桥治之的审判还没有开始，据称他不认罪。

根据法新社先前看到的起诉文件，高桥治之涉嫌收贿38万美元，「他理解这些钱是给AOKI控股公司有利和优惠待遇的感谢费」。

AOKI控股公司发言人告诉法新社：「我们认真对待这项裁决，将尽最大努力防止再次发生，并重新获得客户的信任。」（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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