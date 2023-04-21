俄罗斯:太平洋舰队已完成快速演习

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯今天表示，已完成在太平洋的海军快速作战演习，强调部队已准备好在海上武装冲突中击退「侵略」。

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俄罗斯与西方的紧张局势正因乌克兰议题而加剧，俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）上周说，总部设在海参崴（Vladivostok）的太平洋舰队发起突击作战演习。 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）17日也说，「在非常高的层级」执行了「突击检阅」。

俄国国防部今天表示，演习已经完成，部队正返回基地。国防部在声明中说：「快速作战演习证明太平洋舰队部队已作好充分准备，以解决击退潜在敌人从海上发起攻击的问题。」

俄罗斯军队在日本海、鄂霍次克海和白令海的演习中，演练了搜索和摧毁潜艇、「击退大规模火箭和航空攻击」，并对海上和地面目标发射火箭、鱼雷和炮火。还有战略轰炸机与远程轰炸机飞到「太平洋中部」对敌人目标进行模拟攻击。

俄罗斯表示，防空部队部署S-400防空飞弹系统、铠甲-S（Pantsir-S）飞弹、火炮系统和雷达站，击退了一次模拟敌方空袭。

这场在太平洋的军事演习出动逾2万5000名俄罗斯军事人员、167艘军舰及支援船只，包括12艘潜艇。

© 2023 AFP